Ekonomi Gazetecileri Derneği’nde yeni dönem: Başkanlığa Hasan Arslan seçildi

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) olağan genel kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Beyaz Liste 180 oy alarak seçimin kazananı olurken, Turuncu Liste’yle aday olan Eda Topçu 82 oy alırken, Sarı Liste’yle yarışan Bora Erdin 9 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan EGD Başkanı Hasan Arslan, sürecin katılımcı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Katılımın yüksek olması, meslektaşlarımızın derneğe sahip çıkması anlamında bizleri çok mutlu etti. Artık önümüzdeki döneme odaklanacağız. Bu seçimde kaybeden yok, kazanan hepimiziz” ifadelerini kullandı.

EGD’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Hasan Arslan, Recep Erçin, Barış Ergin, Sibel Atik, Murat Gülderen, Rahim Ak, Gülay Sarıkaya Yücel, Aysel Yücel, Serkan Arman, Deniz Bilici, Hüsne Pamuk.

Yönetim kurulu yedek listesinde ise şu isimler yer aldı:

Sayime Başçı, Yavuz Müftüoğlu, Kaan Zenginli, Şuayip Alabay, Rıfat Fırat, Mehmet Filoğlu, Hande Berktan, Sevilay Çoban, Ferhat Polat, İmam Güneş, Fırat İpek.