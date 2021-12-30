Ekonomi gerilim aracı değildir

Fikri CİNOKUR

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Siyasetin dışında olan, bağımsızlıklarını yıllar boyunca kanıtlamış ve önceki yıllarda birçok projede hükümetle veya bakanlıklarla işbirliği yapmış olan saygın kuruluşların düşüncelerine saygı gösterilmesini ve dikkate alınmasını tüm ilgililerden bekleme hakkımız olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) “2022’de Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler’’ başlıklı bir panel düzenledi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı, Koppert Biyolojik Mücadele ve Polinasyon CEO’su Ali Eroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya DÜNYA Gazetesi üst yöneticisi Hakan Güldağ ve DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar konuşmacı olarak katıldı.

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, pandemi süreciyle birlikte toplumsal ve ekonomik anlamda ciddi kayıplar yaşandığını anımsattı. Böyle dönemlerde rotayı doğru çizmek anlamında her alanda sakin ama derin tartışmalara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Akıncı, “Ancak, ne yazık ki 2021 yılının son günlerinde bunlardan bahsetmek bir yana, büyümedeki yavaşlama, artan işsizlik oranları, piyasalardaki dalgalanmalar ve devam eden belirsizlik iş dünyasının karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar olarak belirdi” dedi. Akıncı, şunları kaydetti: “İşte böyle bir ortamda daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Güçlü bir Türkiye ve piyasa ekonomisi için güçlü ve şeffaf kurumlara, tarafsız ve hızlı çalışan bir hukuk sistemine, hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklerin korunmasına, adil bir vergi düzenine ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ihtiyaç vardır. Bu değerleri kaybetme ve erozyona uğratma lüksümüz yoktur. Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak bir planlama ve iş birliği ile el ele vererek her zamankinden daha fazla gelişme, büyüme ve başarı hikayeleri yazma günüdür.’’

‘Ekonomi cepheleşme aracı olmaktan çıkarılmalı’

Türkiye ekonomisinin uzun vadeli bir bakışla değerlendirilmesini, ekonomide teknik uzmanlık konularının siyasi taraftarlık, cepheleşme ve gerilim aracı olmaktan çıkarılmasını isteyen Akıncı, “ANSİAD, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ve TÜRKONFED gibi siyasetin dışında olan, bağımsızlıklarını yıllar boyunca kanıtlamış ve önceki yıllarda birçok projede hükümetle veya bakanlıklarla işbirliği yapmış olan saygın kuruluşların düşüncelerine saygı gösterilmesini ve dikkate alınmasını tüm ilgililerden bekleme hakkımız olduğunu düşünmekteyim’’ dedi. Türkiye’nin uzun süredir faiz, döviz ve enflasyon kısır döngüsü içinde kaldığını vurgulayan Akıncı, şöyle devam etti: “Ülkemiz, uzun süredir faiz, döviz ve enflasyon kısır döngüsünün içindedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimleri piyasa faizinin artmasına neden olmuş, döviz kurlarını ve enflasyonu beklenmedik noktalara getirmiştir. Şirketler girdi maliyetlerinin artışına karşı sermayelerini korumak için, halk ise gelirini enflasyondan korumak için girdi ve mal almak ya da döviz ve altın gibi araçlara sığınmak zorunda kalmıştır. Buna karşılık hükümetimizin geçtiğimiz günlerde almış olduğu bir dizi önlemin sürdürülebilir olup olmadığını da önümüzdeki süreçlerde hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Her şeye rağmen Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı yolunda yeni bir yıla girerken iş dünyamız ve herkesin umudu, demokratik laik, çağdaş, ekonomisi güçlü bir Türkiye arzusu heyecanımızı yüksek tutmalıyız.”

En büyük sorun enflasyon olacak

DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ da, dünyada pandemi etkilerinin devam ettiğini, beklentilerin de özellikle yeni ilaçların devreye girmesiyle pandemiden kurtulması olduğunu söyledi. Dünya ekonomilerinde asıl trendlerin pandemi sonrası şekilleneceğini ifade eden Güldağ, “İşletmeler açısından, farklı olmak yetmeyecek. Şirketler çalışanlarıyla, tedarikçileriyle, bayileriyle çok iyi olmak zorunda. Herkes tarihe not düşmek istiyor. Dünyanın pandemiden sonraki en büyük sorunu enflasyon olacak. Dünya genelinde enflasyon yükselecek’’ dedi.

Türkiye’nin şu an dünyada en ucuz doğalgazı kullandığını, ancak kontratların sona ereceğini ve bunda sürdürülebilirliğin olmadığını anlatan Güldağ, buna bağlı olarak gübre ve enerji fiyatlarının da artacağına dikkat çekti. Güldağ, özetle şunları kaydetti: “Anadolu’dan gelen bilgilere göre çiftçi gübre atamıyor. Bu da gıda fiyatlarına olumsuz yansıyacak. Dünyada fosil yakıtlarda sıkıntı var. Enerjide hidrojene yönelme yaşanıyor. Navlun fiyatları yüksek. 2022 yılının ilk yarısına kadar da yüksek kalmaya devam edecek. Ekonomide büyüme ve enflasyon birlikte olacak. Türkiye bu yılı çift haneli bitirecek. Hindistan’dan sonra en hızlı büyüyen Türkiye olacak. Ancak, enflasyon çok ciddi tehdit olacak. Aralık ayı enflasyonu yüzde 15 gibi… Ocak ayında da yüzde 5 beklenti var. 2022 ilk çeyreğinde yüksek enflasyonla karşı karşıya kalınacak. Yılın ikinci yarısında ise enflasyon hızı düşebilir. Kredilerde ise büyüme beklenmiyor. Dünyada 55 ülke Merkez Bankası faiz indirimine gitmedi. 14 ülke faiz artırdı. Faizleri indiren tek ülke Türkiye oldu.’’

Hangisi daha günah? Faiz mi, enflasyon mu?

DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise iki ay daha sabredilseydi faizlerin inmeye başlayacağını kaydetti. Türkiye’nin faiz indirimiyle dünyanın tersine hareket ettiğini vurgulayan Munyar, “Şu anda faiz mi daha fazla günah, enflasyon mu günah? Türkiye burada ikilem yaşıyor. Enflasyon yüzde 38-40’lara çıkarsa düşmesi de kolay olmaz. Türkiye 1994 ve daha sonra yaşanan ekonomik krizi henüz yaşamadı. Fabrikalar çok ciddi üretim yapıyor. Ancak, para piyasalarında sıkıntılar devam ediyor. Şimdilik kanama durduruldu. Ama bu devam eder mi, soru işareti’’ diye konuştu.