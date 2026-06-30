Ekonomi gündeminde kritik temmuz: Gözler enflasyon ve faiz kararında

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Temmuz ayı, ekonomi cephesinde yoğun veri akışına sahne olacak. Piyasaların en önemli gündem maddelerini ise 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 23 Temmuz'da duyuracağı Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı oluşturacak.

İlk önemli veri 3 Temmuz'da gelecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul'da düzenleyeceği toplantıda haziran ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklaması bekleniyor. Böylece yılın ilk altı ayını kapsayan dış ticaret görünümü de netleşecek. Bolat, mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 gerileyerek 22,5 milyar dolar olduğunu, günlük ortalama ihracatın ise 1,3 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Enflasyon ve memur maaşları netleşecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da aynı gün haziran ayı enflasyon verilerini yayımlayacak. Altı aylık enflasyonun kesinleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da belli olacak.

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,71, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,75 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,61, üretici fiyatlarında ise yüzde 28,93 olarak kaydedilmişti.

Sanayi, cari denge ve bütçe verileri açıklanacak

TÜİK, 10 Temmuz'da mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksini duyuracak. Nisan ayında endeks aylık yüzde 3,7, yıllık bazda ise yüzde 6 artış göstermişti.

TCMB, 13 Temmuz'da mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Nisanda cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 319 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

16 Temmuz'da TÜİK, mayıs ayına ilişkin hizmet ve inşaat üretim endeksleri ile haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini kamuoyuyla paylaşacak.

Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı da haziran ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçesinde mayısta gelirler 1 trilyon 86,2 milyar lira, giderler ise 1 trilyon 384,4 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Böylece mayıs ayında 298,2 milyar lira, yılın ilk beş ayında ise 1 trilyon 57 milyar lira bütçe açığı verilmişti.

Konut, otomotiv ve istihdam verileri gelecek

TÜİK, 17 Temmuz'da mayıs ayına ait ücretli çalışan istatistikleriyle birlikte haziran ayı konut, iş yeri satışları ve motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. Böylece yılın ilk yarısına ilişkin satış rakamları da netleşmiş olacak.

20 Temmuz'da haziran ayına ait yurt dışı üretici fiyat endeksi ile mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi kamuoyuna duyurulacak.

22 Temmuz'da yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri açıklanırken, ikinci çeyrek turizm verileri ise 31 Temmuz'da yayımlanacak. Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolara yükselmişti.

Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi 23 Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayında endeks 87,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ayın son önemli verilerinden biri ise 30 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı iş gücü istatistikleri olacak.

Piyasaların odağında TCMB'nin faiz kararı var

TCMB Para Politikası Kurulu, 23 Temmuz'da toplanarak faiz kararını açıklayacak. Ağustos ayında PPK toplantısı yapılmayacak olması nedeniyle piyasalar temmuz toplantısından çıkacak karara odaklanmış durumda.

Kurul, bir önceki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Uluslararası organizasyonlar da gündemde

Yılın ikinci yarısında Türkiye, çok sayıda uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapacak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi ve 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ekonomi gündemine de hareketlilik katması bekleniyor.