Ekonomi & Hukuk Buluşmaları'nın yeni durağı İzmir

Dünya Gazetesi ve Daha İyi Yargı Derneği iş birliği ile 22 şehirde düzenlenen, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” önerisinin kamuoyu ile paylaşıldığı Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları toplantı serisinin ikincisi İzmir’de EİB Konferans salonunda düzenleniyor.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün’ün “Daha Rekabetçi ekonomi için “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” sunumunun ardından Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlüğündeki, İzmir iş ve hukuk dünyası temsilcilerinin katıldığı buluşmanın konuşmacıları, Necmi Çalışkan, Sibel Zorlu, Av. Aydın Buğra İlter.