Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda, 2026-2028 Orta Vadeli Program kapsamındaki yapısal reform adımları, uluslararası işgücünün istihdamına yönelik çalışmalar ve "Tek Durak Ofis" uygulamasında gelinen son durum ele alınacak.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Orta Vadeli Program (2026-2028) Kapsamındaki Yapısal Reform Eylemleri ve uluslararası işgücünün istihdamına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca ‘Tek Durak Ofis’ uygulamasına yönelik çalışmalarda gelinen son durum ele alınacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA