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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda, 2026-2028 Orta Vadeli Program kapsamındaki yapısal reform adımları, uluslararası işgücünün istihdamına yönelik çalışmalar ve "Tek Durak Ofis" uygulamasında gelinen son durum ele alınacak.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Orta Vadeli Program (2026-2028) Kapsamındaki Yapısal Reform Eylemleri ve uluslararası işgücünün istihdamına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca ‘Tek Durak Ofis’ uygulamasına yönelik çalışmalarda gelinen son durum ele alınacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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