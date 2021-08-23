Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: OVP, eylülün ilk yarısında açıklanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. EKK'da ekonominin yeni yol haritası ele alınıyor.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve ilgili kurumların yetkilileri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basına açık bölümde şu mesajları verdi:

Aldığımız tedbirler sonucunda hem cari açıkta hem de enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.

Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde güçlü göstergeler mevcut. Hedefimiz 210 milyar dolar civarında ihracata ulaşmaktır.

OVP halkımızın refahını artıracak ekonomik ve sosyal politikalar olacak şekilde sürdürmekteyiz

EKK toplantımızda makro tahminleri ve ekonomimizin yeni yol haritamızı ele alacağız.

Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak OVP'yi yayımlamayı planlıyoruz.

İlk toplantı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulmasına ilişkin karar 30 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulduğu belirtilmişti.

Kurul, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşuyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantılarını aylık olarak gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda bir rapor hazırlayacak.