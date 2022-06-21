Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, son ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanıyor.
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Bir önceki toplantıda enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ile ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştı.