Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın yılın ilk toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantının ana başlıkları ise lojistik altyapı, jeotermal enerji ve tarımsal destekler olacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yılın ilk toplantısını yarın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.
Toplantıda lojistik altyapının geliştirilmesi, demiryolu ve liman bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.
Türkiye'de jeotermal enerji kaynakları, kullanım alanları ve potansiyeli ile tarım sektöründeki son gelişmeler ve tarımsal destekler değerlendirilecek.
Saat 10:00 başlaması beklenen toplantının basına kapalı gerçekleşeveği öğrenilirken, görüşme sonrası yazılı açıklama yayımlanacak.