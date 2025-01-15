Ekonomi medyası ve ihracat dünyası EGD gecesinde buluştu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni 2025 etkinliği gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konferans salonunda TİM'in ev sahipliği ve Trendyol'un sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte meslekte 20. yılını dolduran üyelere teşekkür plaketi takdim edilirken, geçen yıl hayatını kaybeden ekonomi gazetecileri de anıldı. EGD Başkanı Recep Erçin ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin açılış konuşmasını yaptığı törende İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç ve TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç de birer selamlama konuşması yaptı.

Başkanlardan EGD'ye teşekkür

Gecede söz alan STK Başkanları, ekonomi gazetecilerinin sektörlerin sesinin duyulmasını sağladıklarını zaman zaman da eleştirel haberlerle ekonomiye yön verdiklerini ifade ettiler. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomi gazetecilerinin, Türkiye'nin ihracat hedeflerini yakalaması için çalışan ihracatçıların her zaman yanında olduğuna dikkat çekti. Başkan Gültepe, ihracat ailesi ve ekonomi medyası arasındaki bu birlikteliğin örnek bir teşkil ettiğini vurguladı. İTO ve HİB Başkanı Avdagiç de zorluklarla geçen bir yılda ekonomi medyasının Türk iş dünyasının sesini güçlü bir şekilde duyurmasına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti. Gecede TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ise birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Vefat eden gazetecilere saygı duruşu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Vahap Munyar ekonomide zor geçen bir yıla işaret ederek, 2025'in ilk yarısından sonra bir rahatlama olmasını beklediklerini dile getirdi. EGD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celal Toprak ise geçen yıl hayatını kaybeden gazeteciler Fehmi Köfteoğlu, İsmail Yanmaz, Faruk Türkoğlu ve Fikret Helvacıoğlu'nu anlattı.

TİM'in ev sahipliğinde ve Trendyol'u gold sponsorluğunda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Basın Müşaviri Murat Oktay, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Avcı, İDMİB Başkanı Güven Karaca, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, DTİK Türkiye-Almanya Tesimcisi Kemal Şahin, DEİK Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, Doğanlar Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve çok sayıda STK lideri ve iş insanı katılırken 2024'te yeniden yayına başlayan ve ekonomi medyasına katkı sağlayan kuruluşlara plaket takdim edildi.





Gecenin sponsoru Trendyol Grubu adına teşekkür plaketini şirketin Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanı Sinan Cem Şahin aldı.

Ekonomi Gazetecileri'nin 20. Yıl onuru

Bu yıl yayın hayatına tekrar başlayan CNBC-E adına plaketi Emre Eser alırken, Forbes Dergisi adına da plaketi Handan Bayındır'a takdim edildi. Tüketici Birliği Federasyonu'nun elektronik olarak çıkardığı ve gazetecilerin destekleri ile hazırlanan ETİKET Dergisi adına plaketi ise Mehmet Bülent Deniz teslim aldı.



Törende 20. Yıl Plaketi takdim edilen EGD üyeleri şöyle oldu: Celal Toprak, İdriz Çokal, Sadi Özdemir, Faruk Erdem, Çetin Ünsalan, Dilek Güngör, Fikret Çengel, Yavuz Müftüoğlu, Sevilay Çoban, Muharrem Başkan, Burcu Noyan, Şenay Büyükköşdere, Serkan Arman, Burcu Tuvay, Özge Yavuz, Fırat İpek, Yıldız Taşdelen Erli.