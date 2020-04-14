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Ekonomi paketi şekillendi: Kısa çalışmadan herkes faydalanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik teklif oluşturduklarını açıkladı. Bu arada kanun teklifi taslağı geçtiğimiz hafta 62 madde olarak STK'ların görüşüne açılmıştı.

Ekonomi paketi şekillendi: Kısa çalışmadan herkes faydalanacak
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Ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik teklif oluşturduklarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi.

AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.

Kanun teklifi taslağı geçtiğimiz hafta 62 madde olarak STK'ların görüşüne açılmıştı.

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