Ekonomi paketine CHP'den ilk tepki

10 Nisan 2019

CHP, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketinde yer alan kıdem tazminatı düzenlemesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Hazineden sorumlu devlet bakanı Berat Albayrak bugün itibariyle yeni bir ekonomik program açıklamıştır. Albayrak'ın, 'Kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kıdem tazminatı fonu ile bireysel emeklilik sisteminin entegrasyonu sağlanacak' derken neyi kast etmek istediğini çok iyi anlıyoruz. AKP iktidarının tek amacı sözde reform adı altında emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir.

AKP iktidarının kıdem tazminatını daha önce birçok kez kaldırmayı denediği lakin sendikaların ve sivil toplum kuruluşların baskısı ile cesaret edemediğini hepimiz iyi biliyoruz. Kıdem tazminatının olası bir değişiklik ile fona devredilmesi işçilerin tamamen güvencesiz ve savunmasız bırakılması anlamına gelecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçilerimizin onay vermediği ve sendikalarımızın hayır dediği bu tür düzenlemelere asla evet demeyiz.

Albayrak ayrıca kıdem tazminatı ve BES entegrasyonuyla 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını söylüyor. Bakanın bu açıklaması bir aldatmaca. Hatırlayalım işsizlik sigorta fonunda biriken paralara ne oldu; işçiden çok iktidarın ve iktidara yakın şirketlerin yararlandığı bir yapıya dönüştü. Eminiz burada da bu gelirler, çalışanlardan çok iktidarın yararlanacağı bir yapıya dönüşecektir."

İşte yeni ekonomi paketi