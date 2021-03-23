Ekonomi Reform Paketi kapsamında 77 kanuni düzenleme yapılacak

HÜSEYİN GÖKÇE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart’ta açıklanan Ekonomik Reform Paketinin, takvimlendirilmiş detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Toplam 38 sayfadan oluşan pakette, 77 kanuni düzenleme yapılması öngörülüyor. Yanı sıra, 72 adet idari karar ya da idari düzenleme yapılacak. 16 tane Cumhurbaşkanlığı Kararı, 11 tane Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 12 tane de ikincil mevzuat düzenlemesi öngörülüyor.

Reform paketinde; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 ana başlık yer alıyor.

Bu ana başlıklar altında 34 alt başlık ve 155 adet de takvimlendirilmiş eylem bulunuyor.

Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda öngörülen düzenlemelerin, hangi bakanlıklar veya kamu kurumları tarafından yapılacağı detaylı olarak yer alıyor. Pakette öngörülen düzenlemelerin tamamı 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Bunlardan 120 tanesi 2021’de, 29 tanesi 2022’de 2 tanesi 2023 yılında hayata geçirilecek. Eylem Planı’nda yer alan iki düzenleme ise kısa süre önce hayata geçirildi. Varlık Yönetim Şirketlerinin Finansal Kurumlar Birliği’ne üye olması ile uzaktan çalışma mevzuatının yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilmesi Mart ayı içinde tamamlandı.

EKONOMİ REFORM PAKETİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı pakette öne çıkanlar, dunya.com’da şöyle yer almıştı:

- Küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti

- Kamuda taşıt alımına sınırlama

- Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sistem

- 24 saat hizmet verecek dijital vergi dairesi

- İlave istihdama uygun finansman

- 18 yaş altı da BES'e dahil olabilecek

- Şirketlerin halka arzında kolaylık

- Yeşil tahvil piyasasına yönelik alt yapı

- Dijital para için alt yapı

- Katılım finans tahkim mekanizması

- Tahvil Garanti Fonu

- Ekonomi Koordinasyon Kurulu

- Finansal İstikrar Komitesi

- TÜİK “ilişkili” kuruluş olacak