Ekonomi Şurası bu ay içinde toplanıyor

05 Kasım 2020

Mehmet KAYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantı, bu yıl online platformda yapılacak. İş dünyasının sektörel ve bölgesel sorunları ile çözüm önerilerinin tartışılacağı toplantıya, ekonomi yönetimini oluşturan bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ofis ve başkanlıklarından yetkililer katılacak. İş dünyası tarafında oda-borsa bulunan il ve ilçelerin tamamının temsilcileri yer alacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geleneksel hale getirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da başbakanlığı döneminden itibaren katıldığı sektörel ve bölgesel olarak ekonomik görüş, tespit ve çözüm önerilerinin karar alıcılarla birlikte tartışıldığı ekonomi şurası bu yıl sanal olarak düzenlenecek. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, TOBB’un sağlayacağı online iletişim altyapısıyla etkinlik gerçekleştirilecek. Toplantının kasım ayının üçüncü haftasında organize edilmesi bekleniyor.

Önceki yıllara göre katılım sınırlı tutulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimini oluşturan bakanların tamamı ve Cumhurbaşkanlığı ofis ve başkanlıklarından yetkililer kamu tarafını oluşturacak. İş dünyası tarafında ise 81 il ve oda-borsa bulunan ilçelerin tamamı yer alacak. TOBB’un sektör meclisleri de katılımcı olarak bulunacak. Önceki yıllarda düzenlenen şuralarda, heyetler geniş katılımlı olarak tutulmuş ve TOBB’un salonunda yer almıştı. Bu kez sanal ortamda düzenlenecek etkinlikte söz verilecek katılımcıların sayısı sınırlı tutulacak.

Bölgesel ve sektörel hazırlık sürüyor

Bilgi veren kaynaklar şurada sunulacak görüş ve çözüm önerilerinin hem bölgesel, hem de sektörel olarak hazırlıklarının sürdüğünü vurguladılar. TOBB Türkiye’nin tamamını kapsayan ve Cumhurbaşkanının ekibiyle birlikte katıldığı Türkiye Ekonomi Şuralarını coğrafi bazlı, bakan düzeyinde katılımlı olan Sektörel Ekonomi Şurasını da sektör bazlı olarak organize ediyor.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında, önceki şurada başlatılan istihdam seferberliği yanında, elde edilen ilerlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Şurada COVID-19 salgınının ekonomiye etkileri ve çözüm önerileri de değerlendirilecek. Bölgesel ve il bazında, reel sektörün ve ekonomik aktivitenin gelişmesi için öneriler alınacak.