Ekonomi torbası Meclis’e geliyor

17 Şubat 2020

Canan SAKARYA

2020 yılı için işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanması, esnafın için oluşturulan Ahilik Fonu’nun ertelenmesi, internetten silah satışı yapanlara cezaların artırılması, vakıf mallarında kiracıların ödemediği kiraların alınmasına dönük düzenlemelerin yer aldığı 40 madde civarındaki torba teklifin bugün Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Çeşitli bakanlıklara dönük düzenlemelerin yer alacağı torba teklif çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bugün Meclis başkanlığına sunulması beklenen yasa teklifinde çalışma hayatına dönük olarak her işçi için işverene sağlanacak aylık 75 lira tutarındaki asgari ücret desteği yer alacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilmesine ilişkin düzenlemenin de yer almasının beklendiği torba teklifle, esnafın ekonomik olarak zor duruma düşüp iş yerini kapatması veya iflas etmesi durumunda gelir kaybının telafi edilmesi için kurulan Ahilik Fonu da torba teklifle ertelenecek. Esnafın getireceği yük nedeniyle erteleme istiyordu. Fona, sigortalıların her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2, devletin ise yüzde 1 oranında pay aktarması öngörülüyordu. Yasa teklifi ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına devam edilmesi sağlanıyor. Bununla ilgili 2019 yılı sonunda dolan süre teklifle uzatılacak.

Yenilenebilir enerji tarifesinde düzenleme

Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen torba teklifte yer alacak başka bir madde ile sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için düzenleme yapılacak. Tarifeyle ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının ardından EPDK bununla ilgili tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen aboneler yeşil enerji tüketebilecekler. Torba teklifte vakıf mallarındaki kiracılara dönük bir düzenleme de yapılacak. Bir kira döneminde üç ay boyunca kiralarını ödemeyenlere üç ay süre verilecek. Kira borcunun tamamı bu süre içinde ödenmezse 15 gün içinde tahliye edilecek. Tahliye mülki idare amirliğince yapılacak.

Kanun teklifiyle Dernekler Kanununda da değişikliğe gidilecek. Dernekler yeni üyelerini ve üyeliği sona erenlerin isimlerini 30 gün içinde bildirecek. e-devlet üzerinden kişiler üyeliklerini sorgulayabilecek. Yasa teklifinde internetten silah satışında idari para cezalarının artırılmasına dönük düzenlemelerde yer alacak.