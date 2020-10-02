Ekonomi ve piyasalarda bugün (2 Ekim 2020)

02 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında sert düştü. ABD vadelilerinde eksiler yüzde 2'yi geçerkenAsya borsalarında da kayıplar yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 civarı düşerken Avustralya'da yüzde 1,2; Japon Nikkei Endeksi, yüzde 0,9 değer kaybederken Çin'de yatay seyir devam ediyor.

Piyasalarda volatilite artabilir



Yatırımcılar çekişmeli geçmesi beklenen Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine hazırlanmışken Trump'ın test sonucu pozitif çıkmasının piyasalarda yeni bir volatilite dalgası yaratabileceği düşünülüyor.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında ise pazartesi günü açıklanacak olan kritik enflasyon rakamları öncesinde bugün eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret rakamları takip edilecek. Türk Lirası, dolar ve euro karşısında 2 gündür elde ettiği kazanımlarını bu sabah itibarıyla koruyor. Dolar/TL , 7,73'ten; euro/TL ise 9,08'den değerleniyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatları ABD'de koronavirüs yardım paketine yönelik şüphelerin artması ve Trump'ın koronavirüse yakalanmasının etkisiyle sabahki kayıplarını geri verdi. Altının ons fiyatı 0,2'lik artışla 1.910 doların üzerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından 3,5'u buldu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 39,50 dolar düzeyinde değerleniyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 3,6 değer kaybederek 37,30 dolardan alıcı buldu.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkması beklenmiyor



Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz sorunu ve Türkiye'yle ilişkilerin de ele alınacağı zirvesi dün başladı. Liderler bugün sonlanacak zirvede birliğin dış politika alanındaki Belarus ve Türkiye’nin de aralarında olduğu önemli konuları ele alacak. Ancak Hem Ankara’dan hem AB’den diplomatik kaynaklar zirveden Türkiye’ye ilişkin bir yaptırım kararı çıkmasının beklenmediğini belirtiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in zirve öncesi yaptığı açıklama da bu görüşü destekliyor. İngiltere ve Kanada’nın şimdiden yaptırım açıkladığı Belarus’a ise AB’den yaptırım açıklanması daha muhtemel.

Şans Sohbetleri: Türklerin yumuşak karnı dolar

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendirdi. YEP’te öncekilerden farklı bir şey bulunmadığını belirten ikili, düne kadar ısrarcı olunan bazı kararlarda ise değişime dikkat çekti.

'Türklerin yumuşak karnı dolar'

Sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin BTK kararı yayımlandı

Sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri ve uygulama esaslarına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemekle yükümlü olacaklar. Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcılarının verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin BTK kararı yayımlandı

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, COVID-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim COVID-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı

Trump'ın doktoru: Başkan tedavi sürecinde görevini yerine getirebilecek durumda

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean P. Conley, Başkan Trump ve eşi Melaine Trump'ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını, ancak her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti ve Başkan Trump'ın tedavi sürecinde görevlerini herhangi bir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebileceğini bildirdi.

İtalya'da otomobil satışları 8 aylık aranın ardından ilk kez arttı



İtalya'da otomobil satışları 8 aylık aranın ardından ilk kez artış gösterdi. İtalya Taşımacılık Bakanlığı verilerine göre, geçen ay satışlar yüzde 9,54 arttı. Aynı ayda Fiat Chrysler'in satışlarında yüzde 23,7 artış yaşandı.