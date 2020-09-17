Ekonomi ve piyasalarda gündem (17 Eylül 2020)

17 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Küresel piyasalar: Asya borsaları ve ABD vadelileri yeni güne negatif bir seyirle başlıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre sıfıra yakın tutma taahhüdüne rağmen hırpalanmış ABD ekonomisini destekleyecek yeni önlem açıklamamasının ardından Asya borsaları ve ABD vadelileri ağırlıklı olarak geriledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,7 düşüşle 23.319 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 3.276 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.090 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 24.383 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1'i aşan kayıplar yaşadı. Avrupa borsalarının da tamamı yüzde 0,5 ile yüzde 1 aralığında ekside seyrediyor.

Türkiye piyasaları: Yurt içinde ise dün 7,5150'ye kadar çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL bu sabahki işlemlerde 7,50'nin hemen altını görmesine karşın piyasaların açılışına doğru yeniden 7,51'in üzerine çıktı. Euro/TL'de düne göre yüzde 0,4 civarı değer kaybıyla 8,84'e yakın değerleniyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatları Fed'in ekonomiye yönelik iyimser değerlendirmede bulunması ancak daha fazla önlem sinyali vermemesinin ardından doların değer kazanmasına paralel olarak yüzde 1'den fazla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 1.938 dolara çekildi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 4.2 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,8 düşüşle 41,86 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü ise 39,73 dolardan işlem görüyor.

Fed uzun bir süre faizleri değiştirmeyecek



Fed, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası toplantısının ardından enflasyon "bir süre" merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini "ılımlı düzeyde aşma" yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı. Para politikası açıklamasıyla birlikte açıklanan yeni ekonomik tahminlere göre çoğu

politika yapıcı faiz oranlarının en az 2023'e kadar sabit kalacağını ve enflasyonun bu dönemde yüzde 2'yi geçmeyeceğini tahmin etti.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..





Sanal randevu göz çıkardı!



Türkiye’nin Avrupa’ya en önemli çıkış kapılarından Kapıkule’de TIR kuyruğu problemini çözmek amacıyla devreye alınan Randevulu Sanal Sıra Sistemi (RSS), büyük sıkıntı yarattı. Geçiş süresinin azalmadığını, aksine uzadığını belirten sektör temsilcileri, altyapının dijital sisteme henüz uygun olmadığını vurguluyor. Yaşanan problemler nedeniyle Kapıkule’deki TIR kuyruğu pazar günü bin 700 araçla rekor kırdı.



Sanal randevu göz çıkardı!

Gurbetçi hesapları baş ağrıtabilir

Gelir idaresi Başkanlığı, Türk otoritelerin, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının finansal bilgilerini anlaşmalara uygun şekilde diğer ülkelerle paylaşmaması halinde, AB ve OECD nezdinde vergisel konularda şeffaf olmadığı gerekçesiyle kara listeye alınma riski olduğuna dikkat çekiyor.

Gurbetçi hesapları baş ağrıtabilir

Konut kredisi faizinde sert yükseliş



Kamu bankalarının haziran ayında uzun vadeli düşük faizli ödemesiz dönemli konut kredisi kampanyasıyla birinci el konutta aylık yüzde 0,64 seviyelerine kadar düşen konut kredisi faizleri bu hafta itibariyle yüzde 1 sınırını aştı.

Konut kredisi faizinde sert yükseliş yaşanıyor

Rusya ile Türkiye Libya'da ateşkese bir adım daha yaklaştı

Libya'da Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümetinin başbakanı Fayez el Sarraj görevini Ekim sonuna kadar bırakacağını açıklarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Rusya'nın Libya'da savaşan taraflar arasında ateşkes ve siyasi sürecin başlaması için yaptığı görüşmelerde birbirine yaklaştığını söyledi. Libya'daki iç savaşta ülkenin batı ve doğusuna hakim farklı yönetimleri destekleyen Türkiye ve Rusya, tarafların ateşkes anlaşmasına varması için çalışma yürütüyordu. (REUTERS)

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Japonya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası(BOJ), bu ayki toplantısında faiz oranını değiştirmedi. BOJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının %-0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi. Getiri eğrisinin yüzde 'O' civarında devam ettirilmesi kararı alan BOJ, bu kararı 1'e karşı 8 oyla verdi. Üyelerden Kataoka karara muhalefet etti.

Beyaz Saray'da birçok kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü



NBC'nin haberine göre Beyaz Saray personeli olan birçok kişinin koronavirüs testi Başkan Trump'ın Philadelphia'dan dönüşü sonrasında pozitif çıktı. Başkan Trumh da yaptığı açıklamada, bir Beyaz Saray personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını, ancak bu kişinin kendisine yakın çalışan ekipten olmadığını ifade etti. Beyaz Saray basın sözcüzü Kayleigh McEnany de testi pozitif çıkar personelin basın mensuplarına yakın görev yapmadığını belirtti.



Çin: Amerikan yatırımlarına kapımız halen açık



Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereleri Temsilci Yardımcısı Wang Shouwen, ABD'li şirketlerin Çin'de yatırımları artırmaya ve Çin'in kalkınmasının getirilerinden faydalanmaya devam etmelerini olumlu karşıladıklarını söyledi. Wang Shouwen, Covid-19 pandemisi ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gerginliğe karşı Çin'in samimiyet gösterip 1. faz ticaret anlaşmasını hayata geçirdiğini hatırlattı. ABD'nin Taiwan ve Xinjiang meselelerindeki yanlış davranışlarına Çin'in karşı çıktığını yineleyen Wang, ABD'nin Çin'le birlikte ikili ilişkileri koruması çağrısında bulundu.

Fransa 2020 yılı için resesyon tahminini hafifletecek



Fransa Maliye Bakanlğı'na yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Fransız hükümeti, 2020 yılı için resesyon tahminini hafifletmeye hazırlanıyor. Verilen bilgilere göre hükümet, aha önce yüzde 11 olarak açıkladığı 2020 GSYH daralma tahminini bu ay sonunda açıklanacak 2021 yılı bütçesinde yüzde 10 seviyesine çekecek. Fransız hükümetini gelecek yıl için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 8 olarak koruması bekleniyor.



Revize edilmesi beklenen bir diğer tahmin de 2020 bütçe açığı olacak. Yüzde 11,4 olarak duyurulan ilk tahminini yüzde 10,2 seviyesine indirilecek.

Bridgestone, Fransa'daki lastik fabrikasını kapatacak



Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Bridegstone, düşük talep ve yüksek rekabet nedeniyle Fransa'daki lastik fabrikasını kapatmak için görüşmelere başlayacağını duyurdu. Bethune kentindeki fabrika hali nazıroda 863 kişiye istihdam sağlıyor ve günde 17 bin lastik üretme kapasitesine sahip. Bu fabrika 1961 yılından bu yana faaliyette.