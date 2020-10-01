Ekonomi ve piyasaların gündemi (1 Ekim 2020)

01 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda sınırlı yükselişler yaşanıyor. Hisse senetleri, ABD destek paketi için umutların artmasıyla yukarı yönlü hareketini sürdürmeye çabaladı ancak ABD başkanlık seçimleri öncesi artan belirsizlik ve Japonya hisse piyasasındaki teknik sorunlar kazanımları sınırladı. ABD vadelileri, ülkede yayımlanan güçlü ADP istihdam verisi ve uzun süredir ertelenen koronavirüs yardım paketinde mesafe katedildiğine yönelik haberlerle dün kaydedilen yükselişi devam ettirerek yüzde 0,6 düzeyinde artıda seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükselirken Avustralya borsaları yüzde 1,4 artıda.

Yurt içi: Piyasaların normalleşme adımlarının etkisiyle yönünü aşağıya çeviren dolar/TL düşüşünü bu sabah da sürdürüyor. Dün kapanışa doğru belirgin bir şekilde düşüşe geçen ve 7,70'in diplerine doğru hareketlenen dolar/TL bu sabah 7,65'ten işlem görüyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL'de bu sabah 9 liranın altına indi. İngiliz sterlini ise yatay hareketlerle 9,89 liradan el değiştiriyor. Yurt içi piyasalarda imalat PMI ve eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret rakamları takip edilecek.

Altın ve petrol: Altın fiyatları dolardaki gerileme ve ABD'de koronavirüs yardım paketi üzerinde mesafe katedildiğine yönelik işaretlerin altını daha çekici hale getirmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 yükselerek 1.891 dolardan işlem görürken Eylül ayında 2016 yılından beri aylık en büyük düşüşünü kaydettikten sonra Ekim ayına artıda başladı. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 yükselerek 1.897 dolar seviyesini gördü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 42.3 dolar düzeyinde seyrederken ABD ham petrolü ise dün yüzde 2,4 yükseldikten sonra bugün hafif bir kayıpla 40,2 dolar civarında işlem görüyor.

Günün ajandası



10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, Para Politikası Kurulu toplantı özeti

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Borsada yeni dönem başlıyor

Borsa İstanbul'un, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığı düzenleme bugünden itibaren uygulamaya alınacak.

Borsa İstanbul'da yeni pazar yapısı devreye alınıyor

S. Arabistan'ın Türkiye’ye örtülü ambargosu alenileşti

Suudi Arabistan’ın 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlayacağı yönündeki iddialar, taşımacılık sektörünü harekete geçirdi. Bu konuda en önemli adımlardan biri dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk’ten geldi. Danimarkalı lojistik devi, Suudi Arabistan’a yük gönderen tüm müşterilerine yazı göndererek, Türkiye’den gönderilen malların gümrüğe takılabileceği uyarısında bulundu.

S. Arabistan'ın Türkiye’ye örtülü ambargosu alenileşti

TOGG, yerli mobilitenin çekirdeği olacak

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) sohbet etkinliklerinin ikincisini yine derneğin Youtube kanalında gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Akıllı Yaşamda Mobil, Elektrikli, Bağlantılı ve Otonom Platformlar' etkinliğinin konuğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Genel Müdürü Gürcan Karakaş oldu. Karakaş etkinlikte, hedeflerinin Türkiye’nin küresel rekabet edebilen akıllı cihaz markası yaratmak ve Türkiye’nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturarak yeni iş modelleri çıkarmak olduğunu ifade etti.

“TOGG, yerli mobilitenin çekirdeği olacak”

EÜD Başkanı Aşık: Hidrojen ucuzlayana kadar doğalgaz

Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem Aşık, hidrojen ekonomik bir kaynak halini alıp kullanılana kadar ‘en temiz fosil yakıt’ kabul edilen doğalgazın yaygın şekilde tüketilmeye devam edeceğini söyledi. Aşık, Türkiye’nin doğalgazı daha verimli tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Hidrojen ucuzlayana kadar doğalgaz ile devam

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD hükümeti kapanmayacak: Geçici bütçeye onay

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. 2020 mali yılının son gününde toplanan Senato Genel Kurulu, 10 hayır oyuna karşın 84 evet oyu ile geçici bütçe tasarısını kabul etti. 11 Aralık'a kadar federal hükümete kaynak aktarılmasını sağlayacak tasarının, gece yarısından önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Tasarıda, düşük gelirli aileler ve öğrencilere yönelik beslenme yardımına yaklaşık 8 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılırken, çiftçiler için ayrılan fonun kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla da ilave tedbirlerin tasarıya eklendiği bildirildi. Söz konusu tasarı, geçen hafta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Goldman Sachs, koronavirüs nedeniyle ara verdiği işten çıkarmalara devam edecek

Goldman Sachs Group sözcüsü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdikleri işten çıkarma planına "ılımlı sayıda işten çıkarma" ile devam edeceklerini duyurdu. Sözcü, "Salgın ile birlikte Şirket, işgücü azaltımını askıya aldığını açıklamıştı. Şimdi, işgücü azaltımının ılımlı bir sayıda işten çıkarma ile devam etmesine karar verildi" diye konuştu. Bloomberg News, Goldman Sachs'ın işgücünün yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan 400 kişiyi işten çıkaracağını öne sürmüştü.

Almanya'dan, 11 Avrupa ülkesinin belirli bölgeleri için seyahat uyarısı

Almanya, 11 Avrupa ülkesinin belirli bölgelerinde koronavirüse yakalanma riskinin yüksek olduğuna işaret ederek seyahat uyarısında bulundu. Belçika'nın tamamı için seyahat uyarısında bulunan Almanya, Fransa'nın da Grand Est bölgesi dışındaki yerlerine zorunlu olunmadıkça gidilmemesi gerektiğini belirtti. Robert Koch Enstitüsü, Galler ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra İzlanda'nın tamamını risk bölgehleri olarak işaret etti. Risk bölgeleri olarak tanımlanan diğer yerler Estonya, İrlanda, Romanya, Slovenya, Macaristan ve Hırvatistan.

RKI, bir bölgede haftalık vaka sayısı 100 binde 50'yi aştığında o bölgeyi uyarı listesine ekmiyor.