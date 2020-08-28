Ekonomi ve piyasalarında gündemi (28 Ağustos 2020)

28 Ağustos 2020

Küresel piyasalar: Fed'in stratejisini değiştirdiği dünkü açıklamalardan sonra küresel piyasalar pozitif bir seyir izliyor. ABD borsalarının karışık seyirle kapanmasının ardından bu sabah ABD vadelileri yüzde 0,5'ler düzeyinde artıda. Japonya Başbakanı Abe'nin istifa iddiasına kadar pozitif seyreden Asya borsalarında kazançların bir kısmı geri alındı. İstifa haberlerine kadar artıdaki Japon Nikkei Borsası'nda eksiler yüzde 2'ye yaklaştı. Çin borsalarında işlemler yüzde 1 civarı primle gerçekleştiriliyor.

Türkiye piyasaları: Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi dışında önemli bir veri gündeminin bulunmadığı güne dolar/TL dünkü kapanış seviyeleri olan 7,35'in hemen üzerinde başladı. Hafif yukarı yönlü hareketlerin gözlemlendiği euro/TL de 8,73 seviyelerinden el değiştiriyor.

Altın ve petrol: Altın fiyatları dün yüzde 1 kadar geriledikten sonra salgına yönelik endişeler nedeniyle yeniden yükselişe geçti ancak ABD tahvil getirilerindeki artış altındaki yükselişi sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatları büyük bir fırtınanın ABD'nin petrol endüstrisinin merkezi olan Lousiana ve Taxas'ı büyük bir hasar vermeden geçmesiyle yatay seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,02 yükselerek 45.11 dolar seviyesinde işlem görürken haftalık kazanımını yüzde 1,7 seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,1 gerileyerek 43,01 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TÜRKİYE'DEN DİĞER HABERLER



İhracat bedelinde banka yükümlülüğü kaldırıldı: İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasları düzenleyen tebliğ kapsamında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme yöntemlerinden biri olan "Banka Ödeme Yükümlülüğü" uygulamadan kaldırıldı. Söz konusu yöntem, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğde, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesinde seçenekleri belirleyen 3. madde metninden çıkarıldı. Değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye, 5G’de altyapı teknolojisini geliştirdi: Türkiye’nin en yüksek bedelli Ar-Ge projesi olarak başlayan uçtan uca 5G teknolojisi geliştirme projesi OSTİM’de doğan Haberleşme Teknolojisi Kümesi (HTK) projesini tamamladı ve Türkiye, 5G altyapısını kurabilecek teknolojik altyapısı geliştirildi.



Kredide 'tam gaz'dan 'kazık fren'e... Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri’nde kur ve faizdeki gelişmelerin reel sektör üzerindeki etkilerini ele aldı.



Yıldız Holding'den 600 milyon dolarlık erken ödeme: Yıldız Holding, elde ettiği yurt dışı gelirlerle Türkiye’deki bankalara kısa süre önce toplam 600 milyon dolar nakden erken ödeme yaptı.Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Toptan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2018 ve 11 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Yıldız Holding AŞ yurt dışından elde ettiği gelirler ile sendikasyon bankalarına 600 milyon dolar erken ödeme gerçekleştirmiş, bu kapsamda sendikasyon kredi sözleşmesi tadil edilmiştir. Yıldız Holding, sendikasyon kredisinin vadesini 2030 yılına kadar uzatmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN AJANDASI



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelir ve giderler

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, ağustos ayı Chicago Satınalma Yöneticiler Endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

DÜNYADAN SON GELİŞMELER



Japonya Başbakanı Abe, istifa ediyor: Japon medyasında yer alan haberlerde, son dönemde sağlık sorunları nedeniyle çeşitli defalar hastaneye gitmek zorunda kalan Abe'nin istifa etmeye hazırlandığı belirtildi.

ABD, yeni destek paketinde yine anlaşamadı: Beyaz Saray ve Kongre’deki Demokratlar Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeyi amaçlayan ekonomik yardım paketinde yeniden görüşmelere başladı. Ancak görüşmelerde yine ilerleme sağlanamadı.

Fransa'da büyümede revizyon yukarı yönlü olacak: Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Fransa ekonomisinin büyük oranda tahminler paralelinde toparlandığını ve herhangi bir revizyonun yukarı doğru olacağını söyledi.



Walmart ile Microsoft'tan TikTok için işbirliği: ABD'nin perakende zincirlerinden Walmart'ın Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak için Microsoft ile ortak olacağı bildirildi. Öte yandan anlaşmanın 48 saat içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.

Fed'in yeni stratejisi nasıl olacak?



Fed'deki 17 politika yapıcının tamamının onayladığı yeni stratejiye göre para politikası

zamanla ortalama yüzde 2 enflasyona ulaşmak ve istihdamın azami seviyesinin altına düşmemesini sağlamak çerçevesinde kurgulanacak.



Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasının artık ortalamada yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini, böylece yüzde 2'den daha düşük seyreden enflasyonun yükseltilmek için Fed'in atacağı adımların enflasyon "bir süre yüzde 2'nin ılımlı düzeyde üzerine" çıkana kadar devam edeceğini belirtti.



Powell'ın açıklamaları büyük oranda beklentiler doğrultusunda olurken bazı yatırımcılar

yeni taslak programla ilgili detay ya da bir sonraki politika toplantısıyla ilgili ipucu verilmediği için hayal kırıklığı yaşadılar.