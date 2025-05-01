Ekonomi yönetimi 1 Mayıs'ı yayınladıkları mesajlarla kutladı

Ekonomiden sorumlu bakanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı.

Mesajlarda emek vurgusu öne çıktı.

Bakanların 1 Mayıs için paylaştıkları mesajlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin, alın terinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Üretimin, alın terinin bayramı #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 🇹🇷 https://t.co/HiwiQzkPeZ — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 1, 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1 Mayıs için yayımladığı mesajda, "Fidanları toprakla buluşturan, alın teri ile bereketi hasat eden, yeşil vatanımızı cansiparane savunan, barajlar inşa ederek üretime güç veren, geleceğe umut olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.

🌾🤝 Fidanları toprakla buluşturan, alın teri ile bereketi hasat eden, #YeşilVatanımızı cansiparane savunan, barajlar inşa ederek üretime güç veren, geleceğe umut olan tüm emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/NyI7zbQ6Yl — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) May 1, 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 1 Mayıs mesajında, "Alın teriyle atılan her adım, bu ülkenin yarınlarına atılan sağlam bir temel… Varlığıyla ülkemizi büyüten, her zorluğu birlikle aşan işçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Nice güzel yarınlara, el birliğiyle…" ifadelerini kullandı.

Alın teriyle atılan her adım, bu ülkenin yarınlarına atılan sağlam bir temel…



Varlığıyla ülkemizi büyüten, her zorluğu birlikle aşan işçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.



Nice güzel yarınlara, el birliğiyle… pic.twitter.com/PLEZ7mFHfS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) May 1, 2025

Ticaret Bakanı Ömer Bolat mesajında "Emeğiyle Türkiye'yi büyüten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, alın terinin karşılığını aldığı adil ve güvenli çalışma ortamları için iş dünyamız, sendikalarımız ve çalışanlarımızla işbirliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emeğiyle Türkiye’yi büyüten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, alın terinin karşılığını aldığı adil ve güvenli çalışma ortamları için iş dünyamız, sendikalarımız ve çalışanlarımızla iş birliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

#EmekVarsaUmutVar… pic.twitter.com/QzLiZ6gL1R — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 1, 2025

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "Bu ülkenin yarınlarını elleriyle inşa eden, Türkiye Yüzyılı'nı alın teriyle yazan emekçilerimizin ve enerjimizi üreten kahramanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." dedi.