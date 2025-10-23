Ekonomi Yönetimi DÜNYA’nın zirvesinde buluşuyor…
Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA, 31 Ekim’de finans sektörünü İstanbul Finans Merkezi’nde bir araya getiriyor!
Geçen yıl büyük ilgiyle gerçekleştirilen DÜNYA Finans Zirvesi, bu yıl da ekonomiye yön veren isimleri ağırlıyor.
Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapacağı zirve, finans sektörünün öncülerini, üretim ve ihracata yön veren firmaların temsilcilerini bir araya getiriyor.
DÜNYA Finans Zirvesi, 31 Ekim Cuma günü İstanbul Finans Merkezi'nde...