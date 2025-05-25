Ekonomi yönetimi ile kritik toplantı: Yılmaz, Şimşek ve Karahan, Ahmed Şara ile görüştü

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yılmaz, Suriye’de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Yılmaz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile, Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Sayın Morhaf Abo Kasra ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldık.

Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik iş birliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye’de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik.

Kamu ve özel yatırımların artmasını bekliyoruz

Suriye’de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inanıyoruz. Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımların artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz.

Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır.

Sayın Ahmed Şara’ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."