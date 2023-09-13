Ekonomi yönetiminden 100 günde yoğun tempo

Cumhurbaşkanı Kabinesi, görevdeki 100 gününü doldururken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğündeki ekonomi yönetiminin ajandası bu dönemde oldukça yoğun geçti. İlk icraat olarak, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin yaralarının sarılması için önem taşıyan bu yıla ilişkin ek bütçe düzenlemesi hazırlandı ve TBMM’de kabul edildi.

Ek bütçe yanında, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisine ilişkin düzenlemeler de yasalaştı. “Milli Dayanışma Paketi” adı verilen bu düzenlemeyle, bütçede depremler nedeniyle oluşacak yükün telafi edilmesi amaçlandı. Düzenlemeyle, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması da kararlaştırıldı.

Asgari ücret yükseltildi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele adımları da sıklaştırılırken, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağının yakından takip edilmesi sağlandı. Görevine hızlı başlayan ekonomi yönetimi, bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücrete ilişkin süreci de süratle tamamladı. Yürütülen müzakerelerle, asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlendi.

Ekonomi yönetimi, bütçe ve ücretler gibi iç gündeme ilişkin konular yanında, ekonomi diplomasisini de yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ardından da Katar’a gitti. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı da ekonomi yönetiminin yoğun gündemi arasında gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni dönem eylem planı hazırlıkları, yatırım ortamına dair tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

YOİKK çalışmaları kapsamında yeni dönem eylem planının eylül ayı sonuna kadar tamamlanması kararlaştırılırken, buna yönelik çalışmalara devam ediliyor. Hükümetin üç yıllık ekonomik yol haritası niteliği taşıyan OVP, Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanırken, bu programla, üç yıllık makro ekonomik hedefler ve yapısal reform gündemi de belli oldu.

Kritik teknolojilerde yerlilik artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bakanlığın 100 günlük icraatlarını anlattı. Kacır, bölgesinde güçlü, küresel düzende oyun kurucu ülkelerden biri olmak için yerli ve milli üretim anlayışının önemine işaret etti. ‘Sanayisi güçlü, teknolojisi milli Türkiye’ vizyonuyla yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi anlayışı oluşturma hedeflerine ilişkin Kacır, şöyle konuştu: “Kritik teknolojilerdeki yerli ve milli üretim kabiliyetlerimizi önümüzdeki dönemde en üst düzeye çıkaracağız. Bununla birlikte yüksek katma değeri ön planda tutan yapısal dönüşümleri de birer birer hayata geçiriyoruz. Sanayinin yeşil ve teknolojik dönüşümünün sağlanmasının yanı sıra nitelikli insan kaynağının sürekli geliştirilmesi de bizim en öncelikli konularımız arasında” diye konuştu.