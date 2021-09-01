Ekonomi yönetiminden büyüme yorumu

İkinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin ihracatla büyümeye devam ettiğini söyledi. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10.8 puan olduğunu belirten Muş, “Bu değer 1998’den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 6.9 puan olduğunun altını çizerken, “İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Elvan: Yüzde 57’si yatırımlar ve net dış talep kaynaklı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 57’sinin yatırımlar ve net dış talep kaynaklı olduğunu bildirdi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirliğin kritik öneme sahip olduğunu belirten Bakan Elvan, “Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız” ifadelerine yer verdi.