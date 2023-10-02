Ekonomi yönetiminin son çeyrek ajandası yoğun

3 Ekim’de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na, kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor.

Aynı gün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıklayacak. TÜİK, 10 Ekim’de de ağustos ayı iş gücü istatistiklerini paylaşacak. Bakanlıkların ve kurumların 2024 bütçesine ilişkin hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024 merkezi yönetim bütçesinin ekimde Meclis’e sunulması gerekiyor.

Bakanlık ve kurumların bütçeleri de önce TBMM Plan ve Bütçe'de sonra Genel Kurul'da görüşülecek. Ekonomi yönetimi, 12’nci Kalkınma Planı hazırlıklarını da sürdürüyor. Planın da ekimde TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Veriler paylaşılacak

Ekim ayının yanı sıra yılın son çeyreğinde de ekonomi yönetiminin ajandası yoğun olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 2 Kasım’da yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Merkez Bankası, 16 Kasım’da da Finansal İstikrar Raporu’nu paylaşacak.

TÜİK’in, kasım ayı sonunda yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini de açıklaması bekleniyor. Piyasaların yakından takip edeceği bir diğer veri ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları olacak. PPK’nin, 26 Ekim, 23 Kasım ve 21 Aralık’ta toplanması planlanıyor. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30’a çıkardı.