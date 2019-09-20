"Ekonomide çekimser havanın dağılması gerekli"

20 Eylül 2019

M. Tekin ÇİÇEK

Tezel, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye’de son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelere işaret ederek; “Temmuz ayında Haziran ayına göre yüzde 4.3 artan sanayi üretimi, ağustos ayında artan sanayi üretim endeksi genel ekonomide bir toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi üretim endeksindeki toparlanmanın devam etmesi durumunda 11 aydır süre gelen negatif trend sona ermiş olacak. Sanayi boyutundaki bu nispi toparlanmayı destekleyecek en önemli faktörlerden bir tanesi finansmana uygun maliyetli ve kolay erişim olarak ön plana çıkmaktadır. Bu hususta özellikle özel bankalara büyük görevler ve sorumluluk düşmektedir. Merkez bankasının en son yaptığı 325 baz puanlık indirimle yüzde 16.50 seviyesine inen gösterge faizi ile finansman maliyeti uzun süre sonra daha makul seviyelere çekilmiş durumdadır. Şimdi bu toparlanmanın fiziksel etkilerini görmek ve yatırımların önünü açmak için bankaların kredi hacmi büyümesi konusunda daha iştahlı bir tutum sergilemeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Tezel, ekonomideki çekimser havayı dağıtmak ve yatırım iştahını yükseltmenin ortak görev olduğunu söyledi. Gaziantep ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tezel, “Kuvvetli ihracat verileri ve güçlü sanayisi ile Türkiye’nin lokomotifi olma özelliğini taşıyan Gaziantep, bölgesi ve ülkesi için örnek teşkil etmeye devam edecektir. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru, refahı için üretim çarkları hızlı dönmeli, istihdam artırılmalıdır. Gaziantep’in koşmaya devam etmekten başka bir şansı yoktur” şeklinde konuştu.