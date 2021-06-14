Ekonomide Gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde

Aksigorta işbirliği ile yayınlanan Patronlar Anlatıyor programına konuk olan Tankut Turnaoğlu, ABD ile mevcut ekonomik ilişkileri ve ilişkilerin geleceğini değerlendirdi. Türkiye'den ABD'ye son 5 yılda 5 milyar dolar yatırım geldiğini söyleyen Turnaoğlu, " Türkiye'de 2000'e yakın ABD'li firma var. Bunların toplam yatırım büyüklüğü en az 50 milyar dolar. ABD'li şirketler Türkiye'de istihdam sağlıyor. ABD ile ekonomik ilişkiler siyasetten bağımsız seyrediyor. Pandemi sonrasında ABD'den Türkiye'ye gelecek yatırımlar artacaktır" dedi.

ABD'nin Türkiye'nin en büyük 4. büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Turnaoğlu, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye ile ortak belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda ise "Bu, artık sistematik bir hedef" ifadelerini kullandı. Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin Avrupa'ya ihracatını artırdıklarını belirten Turnaoğlu, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabilmesi için Türkiye'nin öngörülebilirliğinin artması gerektiğini belirtti.