Ekonomide ikili baskı: Çin’de enflasyon yükselişte, deflasyon derinleşiyor

Çin’de tüketici enflasyonu Kasım ayında neredeyse son iki yılın zirvesine tırmanırken, üretici fiyatlarında süregelen düşüş daha da belirginleşti. Bu tablo, devam eden ticaret gerilimleri altında iç talebi güçlendirmeye çalışan ekonomi yönetiminin karşılaştığı zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

Çin'de son veriler yayımlandı

Ulusal İstatistik Bürosu’nun Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti. Böylece Şubat 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Son veriler, Ekim’deki yüzde 0,2’lik artışın ardından geldi ve ekonomistlerin yüzde 0,7’lik beklentisiyle örtüştü.

Deflasyon sürüyor

Üretici fiyat endeksi ise Kasım’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 geriledi. Büyük ölçüde geçen yılın yüksek baz etkisinden kaynaklanan düşüş, piyasanın yüzde 2’lik daralma tahmininden daha derin oldu. Böylece üretici fiyatlarındaki deflasyon dördüncü yılına uzamış oldu. Bu gerileme, Ekim ayında görülen yüzde 2,1’lik düşüşü takip etti.