Ekonomide ikinci çeyrek tablosu ortaya çıktı: Büyüme yüzde 2,3

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüdü.

Büyüme yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart dönemi) ise yıllık bazda yüzde 2,5 gerçekleşmişti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

En güçlü büyüme tarımda

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ikinci çeyrekte en yüksek yıllık büyüme yüzde 13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe gerçekleşti. Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4, sanayi yüzde 2,4 büyüdü.

Finans ve sigorta ile gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 2,1'er, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,5 artış kaydedildi. İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 daralarak küçülen tek sektör oldu.

Ekonominin büyüklüğü 19,9 trilyon liraya ulaştı

GSYH, cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon liraya çıktı.

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüklüğü dolar bazında ise 438 milyar 347 milyon dolar olarak hesaplandı.

Hanehalkı tüketimi yüzde 3,5 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 yükseldi.

İhracat ve ithalat geriledi

Mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 azalırken ithalattaki düşüş yüzde 6,4 oldu.

İşgücünün aldığı pay geriledi

İşgücü ödemeleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 38,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 38,3 seviyesinden yüzde 38,1'e geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,3'ten yüzde 41,6'ya yükseldi.