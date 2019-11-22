Ekonomide kadın gücüne inanan şirket oranı sadece %10.4
"Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporuna göre 402 BIST şirketi içinde 152 şirket; BIST-100 içinde ise 35 şirket, hala tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.