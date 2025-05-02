Ekonomik belirsizliğin ABD'de istihdamı yavaşlatması bekleniyor

ABD ekonomisinde istihdam piyasasına ilişkin önemli göstergelerden biri olan tarım dışı istihdam verilerinin, Nisan ayında önceki aya göre yavaşladığı tahmin ediliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün Türkiye saatiyle 15.30’da açıklayacağı rapora göre, Nisan ayında istihdam artışının 130.000 kişi seviyesinde olması bekleniyor. Bu rakam, Mart ayında kaydedilen 228.000 kişilik artışa kıyasla belirgin bir düşüş anlamına geliyor.

Ekonomistler, Başkan Donald Trump’ın agresif gümrük vergisi politikalarının yol açtığı ekonomik belirsizliğin işverenlerin işe alım kararlarını yavaşlattığı görüşünde. Yapılan anketlerde istihdam artışına yönelik tahminler oldukça geniş bir aralıkta seyretti; beklentiler 25.000 ile 195.000 arasında değişiyor.

İstihdam artışı hızı, ekonominin çalışma çağındaki nüfusun büyüme hızına ayak uydurabilmesi için gereken düzeyin — yani 100.000 kişi sınırının — üzerinde kalması bakımından önemli görülüyor.

Aynı zamanda, işsizlik oranının geçen ay olduğu gibi bu ay da yüzde 4,2 seviyesinde sabit kalması öngörülüyor. Bu, iş gücü piyasasında genel bir istikrar sinyali olarak değerlendiriliyor.