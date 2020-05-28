'Ekonomik canlılık' için finansman paketi yolda

28 Mayıs 2020

ANKARA(DÜNYA)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan, ekonomik canlılık sağlamayı hedefleyen, tüketim, turizm, konut KOBİ ağırlıklı imalat sanayiine yönelik finansman kolaylığı paketlerinin yarından itibaren açıklanacağı belirtildi.

Bakan Albayrak, TRT’de yaptığı açıklamada, “Şimdi bundan sonraki süreçte, normalleşme süreci, iktisadi faaliyetin devamı noktasında hızlı adımlarla iç piyasa, iç talebin hızlı şekilde normalleşmesi, bunun içerisinde sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak, finansman kredi destek paketleri olacak. Bunun içerisinde konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Bunun yanında turizm, seyahat anlamında sektörlerimizi desteklemeye yönelik paketlerimiz olacak. Farklı talepler oluyor, vergi, öteleme, kısmi çalışma gibi talepler oluyor. Bunlara çalışıyoruz. Bunlarla ilgili bazı adımlarımız olacak, bunları Meclis süreciyle ilişkilendirerek adımlarımız olacak. Bu dinamik süreci hızlı şeklide yönetmemiz lazım” ifadelerini kullanmıştı.

KOBİ ağırlıklı imalatçıların da talebinin canlandırılması hedefleniyor

Yeni finansman paketleri içinde, yerli üretici ve KOBİ yoğun olan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet-motosikler, ev tekstili, çeyiz vb. sektörlere olan talebin artırılması için uygun finansman koşullarının sağlanacağı belirtildi. Bankalar ile üreticilerin de anlaşarak uygun faizli özel paketler sunabileceği belirtildi.

Otomobilde uygun faiz

Otomobile yönelik bankaların başlattığı kampanyanın daha uygun faizlerle yeniden açılması da sağlanacak. Bankalar üreticiler ile anlaşarak, yerli üretim otomobillere yönelik uygun faizli taşıt kredisi kampanyası açmıştı. Bunun daha da iyileştirileceği kaydedildi.

Sadece dar gelirli değil, orta gelir grubuna yönelik de konut kredisi sağlanacak

Hazırlanan paketlerde uygun faizli konut kredisi de planlanıyor. Kamu bankalarının düşük gelir grubuna yönelik konutlara çok uzun vadeli ve şimdiye kadar uygulananların en düşüğü seviyesinde faizle konut kredisi açacağı belirtildi. Orta gelir grubuna yönelik konut kredilerinin de uygun faizlere çekileceği belirtildi.

Turizme destek

COVID-19 salgınında en olumsuz etkilenen sektörlerden olan turizmi canlandırmak amacıyla da emekliler öncelikli olarak, tatil kredi paketleri açılacak. Bankaların bu krediye sıcak bakacağı belirtiliyor. Turizm sektöründe bankaların kredi programları yanında, seyahat acentesi ve otellerin de finansman ya da indirim yönünde kampanya başlatacağı belirtildi.