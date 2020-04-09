Ekonomik durgunluğa karşı KOSGEB formülü genişliyor

09 Nisan 2020

Hüseyin GÖKÇE



ANKARA - Koronavirüsün küresel salgın haline gelmesiyle birlikte, ekonomide durmaya başlayan çarkların yeniden harekete geçirilmesi amacıyla alınan önlemler, krizin etkilerine bağlı olarak genişletiliyor.

Asıl işlevi küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek olan KOSGEB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında yeni görevler üstlendi. Bu doğrultuda ilk olarak KOSGEB’in yapısı değiştirildi ve kurum, sadece sanayicileri değil, tüm işletmeleri desteklemeye başladı.

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu yeni ekonomi tedbirleri içerisinde, KOSGEB aracılığıyla bankalar tarafından 136 binin üzerinde işletmeye kullandırılan kredilerin vadesi 3 ay süreyle ertelendi. Kredi ertelemesinde, bankaların normal ticari ve bireysel müşterilerine uyguladıkları ertelemeden daha farklı bir model uygulanacak. Ertelenen kredi taksitleri vade sonuna eklenecek. Örneğin, Nisan ayında ertelemeden yararlanan bir işletme ilk 3 aydan sonra, yani Temmuz ayında, ilgili ayın taksitini ödemeye başlayacak. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait taksitler ise kredinin vadesi bittikten sonraki 3 aylık zaman diliminde ödenecek.

Bir diğer farklılık ise kredi ertelemenin maliyeti konusunda. Bankalar erteledikleri vadelerin faiz dahil erteleme maliyetini kredi kullanana yansıtırken, KOSGEB aracılığıyla kullandırılan kredilerin tüm erteleme masrafı KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu kapsamda 713 milyon liralık kredi ertelenirken, bunun 21 milyon liralık maliyeti KOSGEB tarafından karşılanacak.

Ertelemeden yararlanan firmaların, bankalara veya KOSGEB’e herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Erteleme otomatik olarak yürürlüğe girecek. Proje bazlı desteklerin ödemesine de erteleme KOSGEB’in bankalar dışında, doğrudan kendisinin kullandırdığı proje bazlı kredilerin geri ödemeleri de aynı şartlarla 3 ay ertelendi. Firmalar önümüzdeki 3 aylık proje bazlı destek ödemelerini, proje süresinin sonunda herhangi bir cezai şarta bağlı olmaksızın öngörülen sürenin tamamlanmasını takip eden 3 ayda ödeyecekler.

Koronavirüs ile mücadele ürünlerine 6 milyon lira destek

KOSGEB, koronavirüsle ilgili mücadelede kullanılacak ürünleri üretme kabiliyeti olan firmalara yönelik de yeni bir destek paketi uygulamaya koyarak, başvuruları toplamaya başladı. Bu kapsamda, maske, solunum cihazı, koruyucu gözlük gibi alanlarda üretim yapan firmalara 1.8 milyon lirası hibe olmak üzere 6 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanabilecek. Bu destekle Türkiye’nin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, ihracata yönelik üretimin de sağlanması amaçlanıyor.

Salgın uzarsa yeni erteleme olabilir

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, bu süreçte KOBİ’leri ayakta tutmaya çalıştıklarını, finansman maliyetini en aza indirmeyi öngördüklerini söyledi. Uzkurt, koronavirüs salgınının öngörülemez şekilde uzaması halinde, bu konuda da gereğini yapacaklarını ifade etti.

KOSGEB’in yapısında teknik değişiklikler

Faiz desteği sağlayacağı işletmelerin sanayici olma şartı kaldırılan KOSGEB’in Genel Kurul ve İcra Komitesinde de küçük değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığının 4 sayılı kararnamesinde yapılan değişiklikle, KOSGEB Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında tek yetkili kişi Cumhurbaşkanı oldu. Kararnamenin önceki halinde Genel Kurulu Sanayi ve Teknoloji Bakanı da toplantıya çağırabiliyordu. KOSGEB İcra Komitesine, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası birer temsilci gönderecek.

80 milyon liraya kadar faizsiz kredi

3 Nisan’da yürürlüğe giren düzenleme ile KOSGEB aracılığıyla kullandırılan kredilerde faiz desteği miktarı 10 kat artırılmıştı. Düzenlemede, KOSGEB faiz desteklerinden yararlananların sanayi şirketi olma şartı kaldırılırken, geri ödemesiz faiz desteğinin miktarı da 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Böylece, KOSGEB aracılığıyla faizsiz olarak kullanılabilecek kredi miktarı da firma başına 2-3 milyon liradan, 80 milyon liraya yükselmiş oldu.