Ekonomik gündemin yoğun olduğu haftaya Avrupa borsalarından negatif başlangıç

Avrupa borsalarında Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 516 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 20.385 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.302 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 34.974 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.380 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yatay seyirle 11.754 puandan işlem görüyor.

Moody's'den Fransa adımı...

Bütçe krizi sonrasında yeni başbakanını seçen Fransa'da yeni hükümetin 2025 yılında kamu yönetiminin devamlılığını sağlayacak özel bir yasa çıkarması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3"e düşürürken not görünümünü "durağan"a çevirdi. Not indiriminin ülkenin kamu maliyesinin gelecek yıllarda önemli ölçüde zayıflayacağı yönündeki görüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, siyasi bölünmüşlüğün anlamlı bir mali konsolidasyonu engelleme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret edildi.

İngiltere'de BoE açıklamaları piyasayı nasıl etkileyecek?

İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakması beklenirken, analistler BoE başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırmasını beklendiklerini idafe etti.

Bugün, Almanya'da açıklanan öncü verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,5'e inerken, hizmet sektörü PMI 51'e yükseldi. Bileşik PMI da 47,8 oldu. Günün geri kalanında Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de PMI verileri takip edilecek.