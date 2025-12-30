Ekonomik güvende rakam değişmedi! Son 10 ayın zirvesi

Ekonomik güven aralık ayında yatay kaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025'e ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi aralık ayında bir önceki ayla aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini aldı. Ekonomik güven bir önceki ay 99,5 değeriyle son 9 ayın zirvesini görmüştü.
Bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.
Kasımda son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı
Ekim ayında 98,2 olan ekonomik güven endeksi, Kasım ayında son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış ve yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini almıştı.
Kasım ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 85,0, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 84,9 değerini almıştı.