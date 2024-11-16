Ekonomik güven artışı sürüyor: Capital Intelligence, Türkiye'nin kredi notunu artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI), Türkiye'nin kredi notunda güncelleme yaptı. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarının "B" seviyesinden "BB-" seviyesine yükseltildiği bildirildi.

Not artışı ve gerekçeler

Capital Intelligence, kısa dönem notlarında herhangi bir değişikliğe gitmezken, bu notları "B" seviyesinde sabit tuttu. Açıklamada, not artırımının daha tutarlı ve ihtiyatlı para ve maliye politikalarının uygulanmasıyla doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi.

Bu politikaların, makroekonomik dengesizlikleri azaltarak uluslararası likiditeyi iyileştirdiği vurgulandı. Ayrıca, sıkı genel politika duruşunun enflasyonu düşürerek Türk Lirası'na olan güveni artırdığı ve dolarizasyonu azaltarak döviz korumalı mevduat planlarının geri çekilmesine yol açtığı belirtildi.

Rezervlerde ve büyümede iyileşme beklentisi

CI, Türkiye'nin brüt ve net döviz rezervlerinin artış gösterdiğini, bunun azalan cari açık ve artan sermaye girişleriyle desteklendiğini ifade etti. Net ihracat ve yatırımlardaki iyileşme sayesinde, Türkiye ekonomisinin 2024-2026 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 3 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ancak kuruluş, bu büyüme hedefinin risklere açık olduğuna dikkat çekti.

Not artışı ve düşüş senaryoları

Capital Intelligence, Türkiye’nin kredi notu için olası yükseliş ve düşüş senaryolarını da açıkladı. Kuruluş, mali ve parasal politikalar arasındaki koordinasyonun daha da güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşün hızlanması durumunda not görünümünün pozitif olarak revize edilebileceğini belirtti.

Ancak yatırımcı güvenindeki keskin bir düşüş, kısa vadeli dış likidite pozisyonunun bozulması veya döviz kurunda ciddi bir bozulma yaşanması halinde notların yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Kredi notu artırımının ardından Türkiye'nin not görünümü, "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.