Ekonomik güven endeksi 4 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken Temmuz ayında gerileyerek 99,3 değerini aldı. Veri son dört ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 2023 verilerini yayımladı.
Buna göre, gkonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken, Temmuz ayında yüzde1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Temmuz ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.