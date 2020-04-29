Ekonomik güven endeksi tarihi seviyelere düştü

29 Nisan 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi mart ayında 91,8 iken, nisan ayında yüzde 44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tarihin en düşük ekonomik güven endeksi

2007 yılından itibaren açıklanmaya başlayan ekonomik güven endeksinde bu ay gelen 51,3'lük seviye en düşük değer olarak gerçekleşti. Endekste bir önceki en düşük seviye 2008 kasım ayında 61,2 olmuştu. Ekonomik güven endeksi 114,8 ile 2011 Ocak ayında zirveyi görmüştü.

Hizmet sektöründe güven yüzde 50 azaldı

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisanda yüzde 5,8 azalarak 54,9'a, reel kesim güven endeksi yüzde 36,8 azalarak 62,3'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50,1 gerileyerek 46,1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26 azalarak 75,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42,2 düşerek 44,7'ye geriledi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de gelmesiyle mart ve nisan aylarında tedbirler artırılmış, bazı sektörlerde faaliyetler azalırken, bazılarında da uzaktan çalışma yöntemine geçilmişti.