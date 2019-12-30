Ekonomik güven endeksinde artış sürüyor

30 Aralık 2019

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında yüzde 2,6 oranında artarak 93,8 oldu. Endeks bir önceki yılın ayın ayında ise 81,9 değerindeydi.

İnşaat sektöründe dikkat çeken artış

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Özellikle inşaat sektörü güven endeksindeki yüzde 7,9'luk artış dikkat çekti. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,9 puan geriledi.



Aralık ayında reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68,9 değerine yükseldi. Aralık ayında tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.



Sektörel güven endekslerinin bir önceki ay ve bir önceki yılın aynı ayına göre değişimleri şöyle:

Ekonomik güven endeksi ne anlama geliyor?

Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi, ekonominin gidişatına dair öncü göstergelerden biridir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.