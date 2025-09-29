Ekonomik güven endeksinde son durum belli oldu
Son dakika... Ağustos ayında 97,9 olan ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı. Böylece ekonomik güven 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı.
Tüketici ve hizmet sektöründe güven azaldı
Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.
Son 6 ayda ekonomik güven endeksi şöyle gerçekleşmişti:
-Mart 2025'te 100,8
-Nisan 2025'te 96,6
-Mayıs 2025'te 96,7
-Haziran 2025'te 96,71
-Temmuz 2025'te 96,3
-Ağustos 2025'te 97,9
Ekonomik güven endeksi en son mart ayında iyileşme göstererek 100'ün üzerine çıkmıştı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.