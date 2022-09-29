Ekonomik güven eylülde değişmedi
Ekonomik güven endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. Buna göre ekonomik güven endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi eylülde değişmeyerek 94,3 değerinde kaldı.
Bir önceki aya göre eylül ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.
Reel kesim güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 oldu.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.