Ekonomik güven ocak ayında arttı

Ekonomik güven, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerinin desteğiyle ocak ayında yükseldi. Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 1,6 oranında artarak 96,2 değerini aldı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güveni ve hizmet endeksi arttı

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında yüzde 4 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı.

Reel kesimin güveni zayıfladı

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.



Veriler revize edildi

Sektörel güven endekslerinin hesaplanmasına kaynak olan işyeri eğilim anketleri kapsamında yapılan uygulama değişikliklerine bağlı olarak sektörel güven endeksleri ve alt endekslerinde yapılan ana revizyon, ekonomik güven endeksinde ana revizyona neden oldu. Bu kapsamda 2020 ekonomik güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksi değerleri revize edildi.