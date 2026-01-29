Ekonomik güven ocak ayında da değişmedi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026'ya ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı.
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.
Ekonomik güven aralık ayında bir önceki ayla aynı düzeyde kalarak 99,5 değerini almış, ekonomik güven bir kasım ayında 99,5 değeriyle son 9 ayın zirvesini görmüştü.