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'Ekonomik güven' temmuzda azaldı

Ekonomik güven endeksi, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 80,7 oldu.

'Ekonomik güven' temmuzda azaldı
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Ekonomik güven endeksi, Haziran ayında 83,4 iken, Temmuz ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 80,7 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş,  tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret  sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında tüketici güven  endeksi 56,5 değerine, reel kesim güven endeksi 96,6 değerine, hizmet  sektörü güven endeksi 83,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven  endeksi 90,4 değerine geriledi. Temmuz ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 52,4 değerine yükseldi.

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