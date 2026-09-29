Ekonomik güvende ibre yukarı döndü: Kritik eşik aşıldı

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TÜİK, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ağustosta 100,6 seviyesinde olan ekonomik güven eylülde yüzde 0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Böylece endeks, ekonomik görünüme ilişkin iyimserliği ifade eden 100 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürdü.

Tüketici güveninde yükseliş

Eylülde en belirgin artışlardan biri tüketici güveninde görüldü. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselerek 90,8'den 91,9'a çıktı.

Reel kesim güven endeksi yüzde 0,1 artışla 102,5 olurken, hizmet sektörü güven endeksi değişmeyerek 111,9 seviyesinde kaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 artarak 111,3'e yükseldi.

Tek düşüş inşaatta

Beş alt göstergeden eylülde gerileyen tek kalem inşaat sektörü oldu. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 83,1'den 83,0'a indi.