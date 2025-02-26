Ekonomik işbirliği güçleniyor! Türkiye ve Finlandiya arasında Reasürans İşbirliği Anlaşması imzalandı
Türkiye ile Finlandiya arasında, Türkiye'nin Helsinki'deki ziyaretinde Reasürans İşbirliği Anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, anlaşmanın Türk şirketlerinin finansman erişimini kolaylaştıracağını ve üçüncü ülkelerdeki projelere daha kolay finansman sağlanacağını belirtti. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların önemine dikkat çeken Bolat, Finlandiya ile yeni işbirliklerinin kurulması için tam destek verdiklerini ifade etti.
Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenen Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Toplantısı’nda, Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanan Reasürans İşbirliği Anlaşması’nı duyurdu.
“Şirketlerimiz daha fazla finansman aracından yararlanacak”
Bolat, Türkiye-Finlandiya arasındaki ticari ilişkilerin önemli bir adım daha attığını belirterek, “Anlaşma ile şirketlerimiz daha fazla finansman aracından yararlanma imkanı bulacak. Ayrıca, üçüncü ülkelerdeki potansiyel projelerimizde de daha kolay finansmana ulaşabilecekler” dedi.
Yeni ortaklıklar kurulacak
Anlaşmanın, ekonomik ve ticari ilişkileri ileriye taşıyacak bir adım olduğunu vurgulayan Bolat, iki ülkenin resmi ihracat kredi kuruluşları Türk Eximbank ile Finnvera arasında imzalanan Reasürans İşbirliği Anlaşması ile ekonomik ortaklıkların daha da güçleneceğini belirtti. Bolat, yeni işbirliklerinin kurulmasına yönelik tam destek verdiklerini de ekledi.
Görüşmelerde gündemdeki konular
Bolat, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio ile yaptığı ikili görüşmelerde, Türkiye ile Finlandiya arasında özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, savunma sanayisi ve girişimcilik gibi birçok önemli konuyu değerlendirdiklerini ifade etti. “Bu konularda işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
“Finlandiya ile ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendireceğiz”
Ticaret Bakanı, Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar ile bir araya geldiklerini ve Finlandiya’daki iş dünyasıyla ilişkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Bolat, “Kuzey Avrupa’daki dost ve müttefikimiz Finlandiya’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” diyerek, iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.