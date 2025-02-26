Ekonomik işbirliği güçleniyor! Türkiye ve Finlandiya arasında Reasürans İşbirliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenen Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Toplantısı’nda, Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanan Reasürans İşbirliği Anlaşması’nı duyurdu.

“Şirketlerimiz daha fazla finansman aracından yararlanacak”

Bolat, Türkiye-Finlandiya arasındaki ticari ilişkilerin önemli bir adım daha attığını belirterek, “Anlaşma ile şirketlerimiz daha fazla finansman aracından yararlanma imkanı bulacak. Ayrıca, üçüncü ülkelerdeki potansiyel projelerimizde de daha kolay finansmana ulaşabilecekler” dedi.

Yeni ortaklıklar kurulacak

Anlaşmanın, ekonomik ve ticari ilişkileri ileriye taşıyacak bir adım olduğunu vurgulayan Bolat, iki ülkenin resmi ihracat kredi kuruluşları Türk Eximbank ile Finnvera arasında imzalanan Reasürans İşbirliği Anlaşması ile ekonomik ortaklıkların daha da güçleneceğini belirtti. Bolat, yeni işbirliklerinin kurulmasına yönelik tam destek verdiklerini de ekledi.

Görüşmelerde gündemdeki konular

Bolat, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio ile yaptığı ikili görüşmelerde, Türkiye ile Finlandiya arasında özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, savunma sanayisi ve girişimcilik gibi birçok önemli konuyu değerlendirdiklerini ifade etti. “Bu konularda işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Finlandiya ile ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendireceğiz”

Ticaret Bakanı, Türkiye’nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar ile bir araya geldiklerini ve Finlandiya’daki iş dünyasıyla ilişkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bolat, “Kuzey Avrupa’daki dost ve müttefikimiz Finlandiya’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” diyerek, iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.