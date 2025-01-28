Ekonomik krizdeki Arjantin 300 milyon dolarlık davayı kaybetti!

ABD Yüksek Mahkemesi, Arjantin’in alacaklıların denizaşırı hesaplardan 300 milyon dolardan fazla fonuna el koymasını engellemeye yönelik temyiz başvurusunu reddetti.

25 yıllık süreç

Davanın merkezinde ise 2001’deki devasa borç temerrüdünden etkilenen ve 2005, 2010 ile 2016’daki yeniden yapılandırma süreçlerinde değişime uğramayan tahvillere sahip bir grup yatırım fonu bulunuyordu.

Analistler ise fonlara el konulmasının, uzun zamandır devam eden hukuki süreçlere rağmen, yaklaşık on yıldır davacıların ülke varlıkları üzerinde mülkiyet hakkı kazandığı ilk örnek olacağına dikkat çekiyor.

Ekonomik krizi körükleyeccek

Arjantin’in yeni Özgürlükçü Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin tüm mali yükümlülüklerini yerine getireceğini taahhüt etmiş olsa da yetkililer, ekonomik krizi hafifletmek için yasal mücadelelerin süreceğini ifade ediyor. Arjantin’in ekonomik krizden çıkış planları kapsamında, bu tür davaların ülkenin mali durumunu daha da zorlayabileceği belirtiliyor.