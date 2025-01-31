Ekonomik sıkıntılara rağmen Çin'in ihracat artışı sürdürüyor

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, ihracatın en fazla artış kaydettiği ülkeler oldu. Geçen sene ülkenin 160'tan fazla ülkeye yaptığı ihracatında artış gözlemlendi.

Çin'in Brezilya'ya ihracatı yüzde 23,3, BAE'ye yüzde 19,2 ve Suudi Arabistan'a yüzde 18,2 arttı. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerine yapılan ihracat, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,4, Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan ülkelere ise yüzde 9,6'lık artış gösterdi.

AB ve ABD ihracatında artış kaydedildi

Geçen sene Çin'in geleneksel pazarları olan ABD'ye ihracatı yüzde 6,1, Avrupa Birliği ülkelerine ise yüzde 4,3 arttı. Ülkenin dış satımı 2023'te yüzde 4,6 azalırken 2024'te yüzde 5,9'luk artış ile dikkati çekmişti.