Ekonomileri hızlandırmak için vergi indirmeyin, artırın!
Nobelli Ekonomist Abhijit Banerjee vergi indirimlerinin yavaşlayan ekonomilere çağrı olmayacağını, vergi artırarak insanlara paranın dağıtılması gerektiğini söyledi.
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