“Ekonominin 2021 rotasını son çeyrek belirleyecek”

04 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,86 yükseliş gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,77 olarak hesaplandı.

İhracat ise Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat da aynı dönemde yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı Ağustos’ta 6,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Ağustos ayı ihracat ve enflasyon rakamlarını değerlendirdi: “Yeni normal olarak adlandırdığımız dönemin devam ettiği Ağustos ayında turizmin bir nebze canlandığını ve tüketimin ikinci çeyrek öncesi döneme geldiğini gözlemledik. Haziran ayından bu yana süren kredi genişlemesinin boyutu da 800 milyar TL’yi aşmış durumda. Talep bazlı bir enflasyonun oluştuğu kanaatindeyim. Dış ticaret tarafında ise Avrupa’da yaşanan talep daralması hala eski seviyelerden uzakta olmasına rağmen normalleşme sürecine baktığımızda Haziran-Ağustos döneminde ihracat geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Sanayimiz ihracat odaklı üretim yapmaya ve alternatif pazarları keşfetmeye devam ediyor. Hem enflasyonda hem de dış ticarette son çeyrek verileri belirleyici olacak. Hem ülkemizin hem de dünyanın ekonomideki durumunu salgının seyri belirleyecek.”