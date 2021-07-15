Ekonominin 5 yıllık karnesi

15 Temmuz 2016, demokrasiye ve milli iradeye saldırının, hain darbe girişiminin unutulmayacak tarihi… Darbe girişimine, ilk anlarından itibaren toplumun tüm kesimleri gibi iş dünyası da kararlılıkla ve cesaretle karşı durdu. Üretim gücünü kullanarak, oluşturulmaya çalışılan kaos ortamına izin vermedi. Kısa süre içinde ekonominin hızla rayına oturmasına büyük katkı sundu. İzleyen dönemlerde de üretim, ihracat ve yatırım şevkiyle sorumluluklarını yerine getirdi. DÜNYA olarak, aradan geçen 5 yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin performansına ve sektörlerin gelecek hedeflerine ışık tutmaya çalıştık.

Temel sektörler dinamizm kazandı

▶ OTOMOTİV: En önemli adım, yerli otomobille atıldı. Cumhuriyet rüyası, TOGG ile yaşam buldu. Ford Otosan, 2 milyar Euro’luk yatırım açıkladı. Sektör ihracatın lokomotifi olmayı sürdürdü.

▶ BANKACILIK: Aktif büyüklük 2,5 katın üzerinde artış gösterdi. Müşteri sayısı artarken,istihdamda gerileme yaşandı.

▶ SİGORTA: Kamusal düzenlemelerle X sektörü geliştirecek adımlar atıldı.

▶ TEKSTİL/ HAZIR GİYİM: İç pazarda pandemi kaynaklı sorunlar yaşasa da küreselde salgınla artan siparişle sevindi. Çin’den dönen talebin de rüzgarıyla bu yıl rekor ihracat bekleniyor.

▶ PERAKENDE: Sektör cirosunu son 5 yılda yüzde 81 artırmayı başardı. Salgınla atılım yapan e-ticaret yeni büyüme kanalı oldu. Son 5 yılda 63 yeni AVM açıldı.

▶ SAVUNMA SANAYİ: Belki de en hızlı büyümesini son 5 yılda yakaladı. Türk SİHA ve İHA ile yurt dışı rekabette öne çıktı. İhracatı, ithalatını geçti.

▶ LOJİSTİK: Kara, deniz ve havada büyüdü. Zor günlerde ihracatçıya hizmet sundu. E-ticaretteki gelişmelerle yatırımlarını artırıyor, küreselde de büyüyor.

▶ MADENCİLİK: Son 5 yılda metalik cevherde yüzde 38 büyüme yaşadı. İhracatta performansını artırırken, sürdürülebilir büyüme odağında kamusal destek bekliyor.

▶ DEMİR ÇELİK: Dünyada korumacılık uygulamaları pazar kaybına neden olurken, yatırımlar Türkiye’de ve globalde devam etti. Alternatif pazarlarla büyüyor.

▶ MAKİNE: Sanayici, katma değerli üretime odaklı. Yaşanan gelişmeler, son 5 yılın en büyük ihracat dönemi 2019 rakamlarının bu yıl geçileceğini gösteriyor.

▶ KİMYA: Pek çok sektöre tedarik sunan kimya, özellikle pandemi döneminde iyi sınav verdi. Katma değerli yatırımlarla büyümesini sürdürüyor.

▶ TELEKOM: Darbe girişiminin hedefindeki şirketler, en büyük yatırım kararlarını o tarihlerde aldılar. Teknolojik büyümeyle salgın sürecine de hazırlıklı girdiler.

▶ BEYAZ EŞYA: Üretiminin yüzde 76’sını ihraç eden sektör, yatırımlarını ülke sınırları dışına da yansıttı. Küresel alanda marka ve tesis yatırımları yaptı.

▶ SAĞLIK: 2016’da başlayan yerli ve milli üretim stratejisiyle ilaç endüstrisi önemli yatırımlar yaptı. Son 5 yılda ilaç üretimi yüzde 50’nin üzerinde artış kaydetti.

▶ TARIM: Kritik öneme sahip olduğu salgınla birlikte bir kez daha anlaşıldı. Girdi maliyetlerindeki artış ve kuraklık en büyük iki sorun olarak karşısında duruyor.

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